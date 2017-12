Eduardo Paes, sério candidato a Boris Johnson da Rio 2016, aprendeu uma lição importante ontem com a experiência do prefeito de Londres, que o antecede no papel de anfitrião olímpico:

Chegar de tirolesa a uma celebração esportiva é correr o risco de ficar pendurado no meio do caminho por longos 5 minutos a 20 metros do chão.

Aconteceu ontem no Victoria Park!