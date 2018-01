Lockdown é o escambau!

Freud talvez explique! O pai da Psicanálise chamava de “neurose de angústia” o que hoje costuma ser diagnosticado como “transtorno do pânico”, manifestação clínica de desamparo que está virando epidemia nos EUA. Nada mais explica o que aconteceu na tarde de quinta-feira, quando o país trancou as portas e se jogou no chão temendo ser atacado por um carro em disparada nas ruas de Washington.

E, mesmo depois de esclarecido tratar-se de uma mulher perturbada ao volante com uma filha pequena no banco de trás, os americanos não se deram conta do tamanho da paranoia em que estão vivendo: aplaudiram como heróis os policiais que abriram fogo – a imprensa chamou o fuzilamento de “tiroteio” – contra a motorista, a criancinha milagrosamente escapou viva.

A América venceu o medo até o próximo ‘lockdown’, alerta de segurança para que todos se tranquem, apaguem a luz e deitem no chão. O próprio Freud não imaginou que o “mal-estar da civilização” pudesse chegar a este ponto.