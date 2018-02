Depois do puxão de orelhas nos meninos abusados do Santos, toda gracinha será mais severamente castigada no Brasil, dentro ou fora de campo.

No Rio, a Justiça condenou esta semana uma lanchonete a indenizar em R$ 1.500 a cliente siliconada chamada de “lourinha peituda” pelo rapaz que lhe servia o suco.

É o primeiro passo para tornar inafiançável o crime de alusão à loura-burra.