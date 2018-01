Corre no PSDB o boato de que Aécio Neves não foi ao lançamento do livro de José Serra na terça-feira, em São Paulo, porque perdeu a hora assistindo a Grécia x Costa do Marfim na TV.

