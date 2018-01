O encontro de Dilma Rousseff com Nicolas Sarkozy na próxima segunda-feira, em Brasília, terá em comum com o almoço entre Cristina Kirchner e Lula na quarta-feira passada, em Buenos Aires, a absoluta falta de importância de certos compromissos da agenda presidencial tanto no Brasil, quanto na Argentina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.