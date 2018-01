A tal propaganda do governo do estado de São Paulo sugerindo que a superlotação do Metrô da capital é boa para “xavecar a mulherada” não desenvolve o assunto para não pôr azeitona na empada do governo federal, mas apagão também é bom para isso!

