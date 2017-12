Quatro pessoas saíram feridas do primeiro dia da tradicional corrida de touros de Pamplona, na Espanha, três delas atingidas por trás mais ou menos na região do corpo que o colombiano Zúñiga acertou aquela patada no Neymar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.