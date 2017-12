Em defesa da polícia de Ferguson, no Missouri (EUA), onde a morte de um jovem negro pelas forças de segurança gerou uma onda de protestos na cidade, deve-se dizer que as PMs do Rio e de São Paulo não deixam nada a desejar!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.