Apesar do desfecho que se anuncia meio chocho, o processo de escolha do novo ministro da Fazenda foi quase tão emocionante quanto o ‘The Voice Brasil’!

Faltou à presidente Dilma a dramaticidade do Lulu Santos.

No mais, o programa da Globo também costuma ser melhor nas dúvidas de percurso do que no seu desenlace.