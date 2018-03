É cedo ainda para se dimensionar os estragos do WikiLeaks no governo Barack Obama, mas parece que, em matéria de vazamento, o presidente chegou a sentir dia desses saudades do óleo que, no início do ano, jorrava forte no Golfo do México.

