A Cúria Metropolitana da Arquidiocese do Rio está tentando apurar quem foi o engraçadinho que ensinou a música ‘É Nóis Fazer Parlapapá’ a um grupo de peregrinos estrangeiros, dizendo tratar-se de canção gospel do grupo Sorriso Maroto com participação de Michel Teló.

