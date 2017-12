Na reunião que teve na segunda-feira em seu apartamento no Leblon com Fernando Gabeira e o técnico Bernardinho, Aécio Neves invejou não viver, como eles, no Rio!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.