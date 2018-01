Mania de querer ser pior em tudo!

Fundamentando melhor o que comecei a dizer em outro post, São Paulo reagiu à altura a um estudo divulgado dia desses por empresa holandesa de tecnologia de transportes apontando o trânsito no Rio como o pior do Brasil: às 18h da véspera do feriado, o paulistano promoveu 309 km de congestionamento, o maior da história no País. O carioca deve estar arrasado na praia!

Promete dar o troco na volta do feriadão, quando terá pela frente novas interdições do tráfego na zona portuária. Periga até melhorar sua posição internacional entre os 169 países de pior mobilidade urbana do mundo. Segundo o ranking recém-atualizado em Amsterdã, a Cidade Maravilhosa ocupa o terceiro lugar, atrás de Moscou e Istambul, quatro posições à frente de São Paulo.

Rivalidades regionais à parte, Rio e SP superam Nova York e lideram com folga a disputa pelo título de pior trânsito das Américas. A tendência é, feriadão desses, fundir seus congestionamentos na Via Dutra para acabar de vez com este bairrismo bobo. Estamos juntos nesse inferno!