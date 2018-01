Maracanaço nunca mais!

Às vésperas de duas copas em casa, o Brasil estreou técnico novo em derrota para a Inglaterra e, no entanto, só se fala de outras coisas nos botequins do País.

O torcedor parece muito mais preocupado com a situação da Petrobras – o ópio do povo – do que com o futuro da seleção. Ninguém deu a mínima para a derrota em Wembley!

Em outros tempos, o brasileiro estaria agora dividido entre os que pedem paciência com a família Scolari e os que já não têm mais nenhuma com Ronaldinho Gaúcho, mas no momento até a falta de assunto parece mais interessante depois do primeiro chope com amigos.

Que diabos acontece com o Neymar quando veste aquela camisa amarela? De onde saiu aquele outro cabeludo da zaga? Que falta faz o Marcelo na lateral esquerda, né não? E o Arouca, hein?! Tudo isso não rende meio copo de prosa acalorada.

Teve gente na quarta-feira que se frustrou mais com a imunidade de Galvão Bueno ao vírus que tirou a voz do Felipão do que com o jogo em si.

O desânimo contagiante do torcedor com a seleção tem isso de bom: mesmo que o time chegue à final em 2014, não haverá a menor chance de um novo maracanaço no Brasil!