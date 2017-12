Onyx Lorenzoni, deputado gaúcho cujo nome o senador Antônio Carlos Magalhães já meio gagá confundiu certa vez com marca de chuveiro, teme que, com a chegada ao mercado do Chevrolet Onix, ele passe a ser associado a modelo compacto de carro fabricado no Brasil.

