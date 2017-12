Marca registrada

Nicéa é uma grife de ex-mulher. Lançou esta semana a moda de oferecer recompensa pela cabeça do ex-marido em falta com pensão alimentícia. Vale R$ 1 mil a informação sobre o paradeiro de Celso Pitta, prêmio que, comenta-se, uma revista de celebridades estaria disposta a dobrar se, no momento do flagrante de prisão, o ex-prefeito for algemado de pijama.

Quem ainda não recebeu o 13º. para iniciar as compras neste fim de semana ficou tentado a sair pela vizinhança procurando o homem, mas o noticiário não deixou claro pra quem a população deve ligar se topar com a figura por aí. Até porque o celular de Nicéa, como se sabe, já era faz tempo por falta de pagamento.

Mas não será surpresa para esta coluna se a ex-primeira-dama de São Paulo, sempre a frente de seu tempo de casada, inaugurar dia desses uma espécie de Disque Denúncia Ex-Marido. Se, pelo serviço, cobrar 5% do valor da recompensa, logo, logo não precisará mais da pensão do Celso.

Texto publicado no caderno Cidades/Metrópole da edição deste sábado no ‘Estadão’