O fato de a rainha consorte da Holanda ter nascido na Argentina não quer dizer nada a não ser, talvez, que nenhuma outra soberana do mundo queria estar hoje no trono de Máxima Zorreguieta durante esse Holanda x Argentina do Itaquerão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.