Se a Itália decidisse extraditar o ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato agora, a volta do noticiário do mensalão às manchetes ia acabar roubando espaço da cobertura do petrolão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.