O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, escolheu a dedo o “De Frente Com Gabi” de ontem para anunciar que Ronaldo Fenômeno voltará a jogar pelo Timão na inauguração do Itaquerão.

Na hora que o programa foi ao ar, a Fiel tinha mais com o que se aborrecer:

Aquele empatezinho sem-vergonha com o São Paulo encheu as medidas da paciência do torcedor!