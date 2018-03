Entreouvido num papo de corintianos injuriados:

“O Ozzy Osborne não é doido de entrar hoje na Arena Anhembi enrolado na bandeira do Palmeiras!”

Em Porto Alegre, o velho roqueiro se cobriu com a do Grêmio em pleno ginásio do Beira-Rio, mas não era véspera de Grenal, né?