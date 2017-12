A família real aproveitou o temor de revanche terrorista no Reino Unido para reforçar a segurança na lua de mel do príncipe William com a duquesa Kate, que está para começar a qualquer momento, provavelmente nas ilhas Seychelles.

