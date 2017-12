Memórias do cárcere

Deu na ‘Celas’, uma espécie de ‘Caras’ da população carcerária, que já tem fila de espera de presos em Tremembé querendo fazer reprodução assistida com Roger Abdelmassih! Isso quer dizer das duas, uma: ou o ex-médico vai ter que seguir os ritos tradicionais da pena de estuprador na cadeia ou, não demora, os irmãos Cravinhos vão começar a se reproduzir aos montes no cativeiro. Não à toa, Suzane von Richthofen pediu dia desses para não ser transferida de Tremembé.

Só se fala disso na P-2, a ala mais VIP do complexo penitenciário, onde também encontra-se guardado em celas separadas o material genético de gente como Alexandre Nardoni, Lindemberg Alves (do caso Eloá) e Mateus Costa Meira (o atirador do Shopping). Isso nas mãos do médico-monstro pode ser prenúncio da reprodução do crime in vitro.

Seja como for, Tremembé não vivia dias tão agitados no noticiário desde a expectativa, enfim frustrada, da chegada de José Dirceu. Volta a ser uma ilha de celebridades do mal!