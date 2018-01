Esse negócio do Sérgio Cabral chamar o Lula de ‘Menino do Rio’ mexeu com a cabeça do presidente.

O homem chegou a pensar em levar Carlos Minc para o Meio Ambiente com a missão de ensiná-lo a surfar no Lago Paranoá.

Não fosse um telefonema de Chico Mendes, teria concretizado seu plano.