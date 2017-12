Relatório do Mercado Focus baixou as estimativas do PIB em 2014 de 0,20% para 0,19%.

Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada!

A pindaíba é a mesma!

Relaxa aí, vai!