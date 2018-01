O sucesso na Segundona, definitivamente, subiu à cabeça dos homens que comandam o Palmeiras.

Mandar o time a campo com o uniforme da seleção brasileira em partida contra o São Caetano que selou a volta do Verdão à elite do futebol, francamente, teve torcedor que se sentiu constrangido no Pacaembu, ainda mais após o zero a zero.