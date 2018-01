No show de gravação de seu especial de fim de ano na TV, Roberto Carlos estava todo de azul, como de costume, mas, salvo engano pela primeira vez, cantou com Calcinha Preta, o grupo do “você não vale nada, mas eu gosto de você”.

