Se você não aguenta mais o sofrimento da mulher, da ex-mulher e da filha do José Mayer na novela das 8, dê uma olhada na secretária dele em Viver a Vida com pouca roupa no site Paparazzo.

Ana Carolina Dias Ferreira merecia papel melhor como revela o ensaio fotográfico de Ernani d’Almeida, um craque!

Detalhe:

Na novela, o Zé Mayer nem olha para ela!

Manoel Carlos, o autor, também não tem lhe dado a devida atenção.