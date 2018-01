Mexe, Felipão!

O homem está, enfim, prestes a perder as estribeiras com a imprensa! Cá pra nós, sempre que isso acontece, os programas esportivos ficam muito mais divertidos! A crônica especializada – ô, raça! – já andava até constrangida com a falta de assunto para cutucar o Felipão com vara curta, mas bastaram alguns tímidos comentários sobre o desempenho meia bomba da seleção para o técnico ensaiar novo ataque de nervos. Era o que estava faltando para animar a cobertura da Copa.

Daqui pra frente – repara só! – toda pergunta sobre o time soará aos ouvidos do Felipão como invasão de privacidade. Seu gênio explosivo é capaz de tornar resenhas esportivas mais engraçadas até que o impagável ‘Extraordinários’ (Sportv), melhor programa de TV desta Copa.

O descontrole de Felipão é bom para a imprensa, mas também faz bem à seleção. Sempre que acontece, os jogadores passam a entrar em campo determinados a provar na bola que jornalistas só falam besteiras. Torço por eles!