Minoria é o escambau!

O leitor Geraldo Silva talvez tenha razão:

“Acho melhor vocês da imprensa pararem de chamar os vândalos de ‘minoria’. Ou eles vão acabar levando isso a sério. E logo, logo – seguindo o exemplo das demais minorias – vão querer criar o dia da consciência vândala, a passeata do orgulho vândalo, a cota para vândalos nas universidades, sem falar na criminalização da vandalofobia e no arquivamento do projeto de cura vândala.” Cá pra nós, faz sentido!

Do jeito que o movimento social anda diversificando sua pauta, vai que uma certa Central Sindical do Vandalismo desande a convocar manifestações pela demarcação da terra dos vândalos, pela meia entrada para vândalos no cinema, pela fila preferencial para vândalos em caixa de bancos e supermercados, pelo vagão exclusivo para vândalos em trens suburbanos…

Logo o Congresso aprovaria o Estatuto do Vândalo e a PEC do Vandalismo, apesar da bronca da oposição com o Bolsa Vinagre do governo.

Enfim, depois não digam que o leitor não avisou!