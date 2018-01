Morrendo pela boca!

Não convide o pepino e o pimentão para a mesma mesa! A vítima, pelo visto no noticiário, pode ser você, que estará ingerindo alimentos altamente contaminados por agrotóxicos de quinta categoria, segundo o novo ranking de nocividade gastronômica da Vigilância Sanitária.

Se não der mais tempo para mudar o cardápio pro almoço, procure ao menos evitar sobremesas com morango, produto agrícola que, pelo mesmo critério de avaliação, continua te envenenando aos pouquinhos ao final das refeições.

Pobre dona de casa! Cultivou com tanto esforço nos filhos o gosto por saladas e frutas sem saber que os estava expondo a toda sorte de distúrbios neurológicos e endócrinos, além – é claro – do câncer.

Minha vizinha do lado está confiante de que vai acontecer com o pimentão, o pepino e o morango – sem falar nos 51,9% do alface infectado –, milagre semelhante à surpreendente regeneração do ovo que, não faz muito tempo, matava mais que atropelamento de automóvel e bala de revólver.

Convém, por enquanto, cobrar qualidade dos produtores. Quem abusa de agrotóxico que vá plantar batatas, único alimento sem registro de contaminação nas amostras analisadas pela Anvisa.