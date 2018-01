O ‘carro inteligente’ brasileiro que atropelou Ana Maria Braga ao vivo no ‘Mais Você’ de ontem preferia, decerto, ser apresentado para o público mais qualificado do ‘Manhattan Conection’ ou do ‘Programa do Jô’, mas nada justifica perder a paciência daquele jeito com a apresentadora!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.