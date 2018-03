Escaldado pela saia justa de véspera, quando vazou o áudio de uma conversa reservada com o russo Dmitri Medvedev, Barack Obama não falou nada que pudesse piorar sua situação no encontro desta terça-feira com o presidente do Cazaquistão.

Parece, entretanto, que piscou o olho várias vezes para Nursultan Nazarbayev na Cúpula de Segurança Nuclear, em Seul.

A turma do Partido Republicano está à procura do flagrante nas câmeras de segurança do evento.