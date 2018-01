Muita calma nessa hora!

Ainda não se pode responsabilizar a torcida do Palmeiras por toda situação que ameace fugir de controle em São Paulo! Ontem mesmo, tanto o quebra-quebra nos trilhos do trem quanto o incêndio na favela não tiveram, decerto, nada a ver com a derrota de véspera para o Corinthians.

O que não diminui a preocupação até de quem não é palmeirense com a possibilidade de uma volta do Verdão à Segundona. Se, faltando 13 rodadas para escapar da catástrofe, a galera começou a quebrar estádio e lanchonete por conta, sabe Deus onde isso vai parar!

Mal comparando, multidões em fúria são todas iguais e pelo menos duas delas protagonizam más notícias internacionais de grande porte no momento.

A explosão de ira detonada no Oriente Médio por um filmete da 5ª divisão do cinema americano faz sombra no noticiário às manifestações explícitas de ódio chinês fervoroso contra tudo que é japonês – aí incluídos carros e restaurantes –, em função da disputa por uma porcaria de arquipélago inabitável entre os dois países.

Besteira, com o se vê, argumentar com a Mancha Alviverde que não há motivos para sair por aí barbarizando a cidade. Melhor pedir calma ao pessoal, e rezar!