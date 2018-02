Mulher laranja de verdade!

Não existem mais mulheres como a de Joaquim Roriz! Não importa as piadas que já tenham te contado sobre a participação da perua no debate de candidatos no DF, presta atenção no seguinte: nenhuma outra mulher hoje em dia pagaria mico igual para satisfazer o marido. O leitor por acaso conhece alguma que se exponha ao ridículo desse jeito por amor? Weslian é, muito provavelmente, a última Amélia viva do Brasil!

Sua candidatura pode até ser uma fraude, mas terminam aí as conjecturas políticas acerca da personagem. Ela não sabe o que está fazendo, coitada, desde que Joaquim a fez candidata do descaramento Roriz. Weslian faria qualquer coisa para ter alguma importância na vida pública daquele traste. Ir ao debate ao vivo na TV Globo deve ter sido mais ou menos como tirar a roupa em público aos 68 anos de idade.

O streap-tease moral expôs a candidata laranja do “Casal 20” a ameaças de impugnação na Justiça Eleitoral, mas sua prova de amor incondicional é comovente e incontestável. “Eu quero defender toda aquela corrupção” foi a coisa mais apaixonada que já se disse na TV. Deu vontade de chorar!