Casada há sete anos com o goleiro do Fluminense e da Seleção Brasileira, a modelo Daniela Cavalieri aproveitou o sucesso do nu frontal do marido no instagram do Hulk para mostrar em site de mulher pelada seus predicados de hospedeira daquela coisa toda.

