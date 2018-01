Atirar caxirola em campo para protestar contra o mau futebol de seu time, como fizeram os torcedores do Bahia no domingo, pode fazer a Fifa proibir o chocalho de Carlinhos Brown nos estádios da Copa.

A tolerância com o uso do instrumento na função torpedo limita-se à necessidade de chamar a atenção do sorveteiro que passa lá embaixo ou de fazer alguém sentar-se alguns degraus à frente.