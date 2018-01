Para você que já não agüenta mais as horas perdidas no trânsito, a coluna recomenda a leitura a bordo do conto ‘A auto-estrada do Sul’, de Julio Cortázar (foto), publicado no livro ‘Todos os fogos o fogo’ (R$ 20,90), de 1966.

Sinopse: presos num engarrafamento colossal desses que ninguém entende por quê, ocupantes dos carros passam a conviver e a se organizar como vizinhos.

Dá pra ler no trajeto casa trabalho ou vice-versa.