São quatro as opções de resposta à enquete do site do PT que investiga porque Dilma Rousseff vem crescendo nas pesquisas:

a) ela é competente, firme e confiável;

b) o povo está feliz e quer continuar a mudança;

c) o Brasil vai continuar em boas mãos;

d) ninguém quer de volta os neoliberais do PSDB.

A alternativa “todas as respostas acima” daria mais credibilidade à pesquisa, né não?