Terremotos em série no município mineiro de Montes Claros, greve do metrô em Belo Horizonte, CPI do Cachoeira no Senado, manobra dos ‘contas-sujas’ no Congresso e a pergunta que não quer calar:

O Aécio Neves não tem nada a dizer sobre coisa nenhuma, caramba?

Podia ao menos fazer um comentário qualquer sobre o lançamento do Acervo Estadão na internet, né não?

Vai ver aderiu ao direito constitucional de ficar calado!