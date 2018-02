O encontro de Marina Silva no final do mês com o cineasta James Cameron no Fórum Internacional de Sustentabilidade, em Manaus, não quer dizer, necessariamente, que a pré-candidata do PV à Presidência tenha planos de transformar o Brasil numa espécie de Avatar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.