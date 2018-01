Ao contrário do que andam dizendo nas redes sociais, o estilista Ronaldo Ésper não tem qualquer envolvimento com o sumiço do coelho Sansão arrancado da estátua da Mônica da esquina da Rua Bela Cintra com a Alameda Tietê, nos Jardins.

