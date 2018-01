Flagrado inteiramente embriagado na reunião do G7, o ministro das Finanças do Japão, Shoici Nakagawa, pediu demissão do cargo e reacendeu entre os orientais o debate sobre o costume milenar dos Nakagawa, quando não na entrada, na saída.

