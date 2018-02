Maradona chamou Riquelme de “traidor” por deixar o Boca Juniors!

Para a maioria dos argentinos, isso quer dizer o seguinte:

Nada, rigorosamente nada!

Pelo menos em Buenos Aires, as pessoas estão muito mais preocupadas com as medidas protecionistas de Cristina Kirchner contra a importação dessas máquinas de fazer pipoca em cinemas.