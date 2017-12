Com Itamar liderando a oposição, Collor presidindo a Comissão de Relações Exteriores do Senado e Francisco Dornelles no comando da reforma política no Congresso, francamente, pra que diabos o governo precisa do Sarney?

