Pimenta Neves, Nardone, irmãos Cravinhos, Lindenberg Alves…

Tremembé está virando um presídio família:

Tem o que matou a namorada, o que ajudou a namorada do irmão a matar os pais, o que matou a filha, o que matou a ex-namorada…

Os que deram cabo do amante, do vizinho ou do patrão devem ficar noutra carceragem.