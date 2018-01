No melhor lance do meia Roger atuando no time ‘Amigos de Bebeto’ contra ‘Amigos de Ronaldo’ na reabertura do Maracanã, o ex-marido de Deborah Secco foi flagrado pelas câmeras do Sportv passando uma cantada em Ana Paula Oliveira, a ex-bandeirinha que posou nua para a ‘Playboy’, escalada para apitar o amistoso.

