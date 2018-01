A festa pelos 60 anos do ministro Luiz Fux foi remarcada para o final do mês num quiosque da Lagoa, no Rio.

O pessoal do próprio STF fez uma vaquinha para encomendar o bolo e o aniversariante pede aos convidados que, em vez de presentes, levem alimentos não perecíveis para doação a um orfanato.