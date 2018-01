Deve estar para acontecer de novo a qualquer momento nesta nova rodada do julgamento do massacre do Carandiru o anticlímax do testemunho do ex-governador Luiz Antônio Fleury ratificando que não deu a ordem para a entrada da PM no presídio, “mas teria dado”.

Não muda nada, mas tem gente que ainda hoje se choca com isso!