Notícias de 2014!

Fatos irrelevantes que marcaram o início da campanha presidencial:

1) A volta de Aécio Neves à tribuna do Senado dividiu opiniões no PSDB! Tem tucano achando que, em vez de cirurgia plástica facial, o partido deveria ter investido no implante de cabelo em seu candidato.

2) Lula relacionou os opositores aos “timbres do atraso”! Com aquela voz, francamente, o ex-presidente não é a melhor pessoa no momento para criticar o timbre alheio.

3) A ausência de Geraldo Alckmin no debate foi muito elogiada!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

4) O ex-prefeito Gilberto Kassab vai aos poucos pegando o jeito de agradecer às vaias nos eventos promovidos por seus aliados do PT!

5) O fato de José de Abreu ter assumido recentemente sua bissexualidade no Twitter não tem nada a ver com o apoio que ele voltou a dar em público ao ex-ministro José Dirceu. “Amigo é amigo, ele é o meu guru!” – explicou o ator.

6) Ronaldo Caiado se entregou de corpo e alma à luta em defesa da liberdade de expressão!

7) “E as mancadas de Dilma Rousseff, hein?” O pé imobilizado da presidente deu panos pra manga na festa do PT!

8) Se a corrida eleitoral já começou desse jeito, imagina na Copa!