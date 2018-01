A polícia americana desmascarou a farsa dos pais do “garoto do balão”, que foi notícia em todo mundo na semana passada.

Falta agora as autoridades australianas concluírem as investigações sobre o bebê que nada sofreu quando seu carrinho caiu na linha do metrô e foi atropelado por um trem.

Ou será que você acreditou naquilo?